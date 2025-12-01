سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفعت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، بشكل كبير حصيلة القتلى جراء الفيضانات الكارثية والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة، وتم تسجيل وفاة 604 أشخاص على الأقل.

وأصبح مستوى الكارثة أكثر وضوحا منذ أن ضربت الأمطار الموسمية أجزاء واسعة من سومطرة الأسبوع الماضي مما تسبب في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وغرق مناطق بأكملها.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن 464 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وإن 2600 شخص أصيبوا.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 5ر1 مليون شخص تضرروا، وفر نحو 570 ألف شخص من منازلهم.

وكانت مقاطعة سومطرة الشمالية هي الأكثر تضررا حيث تم تأكيد وفاة 283 شخصا.

كما أعلن المسؤولون تسجيل 165 وفاة في سومطرة الغربية و156 وفاة في مقاطعة آتشيه، في الطرف الشمالي لسومطرة.