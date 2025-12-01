زيلينسكي يطلع الحلفاء الأوروبيين على آخر جهود خطة السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، محادثة هاتفية مع الحلفاء الأوروبيين خلال زيارته لباريس، اليوم الاثنين، لمناقشة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا.

وقال مكتب ماكرون إن المحادثات شملت، إلى جانب القادة الأوروبيين ومن بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي من المقرر أن يتوجه إلى موسكو غدا الثلاثاء، إضافة إلى كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف.

كما شاركت في المحادثات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس بعد محادثاته مع ماكرون في باريس، والتي قال إنها ركزت على مفاوضات السلام وضمانات الأمن: "يجب أن يصبح السلام مستداما بالفعل".

وأضاف زيلينسكي: "يجب أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن. والكثير يعتمد الآن على مشاركة كل القادة".

وقال المستشار الألماني ميرتس، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن "أياما وأسابيع مهمة تنتظر أوكرانيا".

وأضاف ميرتس أن الشركاء الأوروبيين لأوكرانيا يسعون لاستخدام "أقوى وسيلة ضغط لدينا لدفع موسكو في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات".