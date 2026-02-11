الجيش الإسرائيلي ينسف منزلا ويقصف بالمدفعية جنوبي لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الثلاثاء الأربعاء اعتداءات على جنوبي لبنان، شملت نسف منزل، وإلقاء قنابل صوتية وقصف مدفعي، ضمن خروقات يومية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت ليلا قنابل على منزل في بلدة بليدا، ما دفع سكانه إلى إخلائه، قبل أن تتوغل قوة إسرائيلية إلى المكان وتعمد إلى تفخيخه ونسفه.

وأضافت الوكالة أن مسيّرات إسرائيلية ألقت 4 قنابل صوتية قرب جبانة بلدة عيتا الشعب، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط ساحة البلدة بقذيفة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا في لبنان، خلال عدوان بدأته في أكتوبر 2023، وحولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ودون جدوى، تطالب بيروت منذ أكثر من عام بوقف عدوان تل أبيب اليومي على سيادة لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

فيوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

كما تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها خمسة تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.