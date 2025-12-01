 فيليبس 66 الأمريكية للطاقة تبيع حصة من نشاطها في قطاع التجزئة بألمانيا والنمسا - بوابة الشروق
الإثنين 1 ديسمبر 2025 8:08 م القاهرة
فيليبس 66 الأمريكية للطاقة تبيع حصة من نشاطها في قطاع التجزئة بألمانيا والنمسا

واشنطن أول ديسمبر (د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 8:02 م | آخر تحديث: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 8:02 م

أعلنت شركة الطاقة الأمريكية فيليبس 66 اليوم الاثنين أنها باعت حصة من أعمالها في مجال التسويق بالتجزئة في ألمانيا والنمسا.

وأعلنت الشركة أنها أتمت بيع 65% من حصتها في أعمال تسويق التجزئة في ألمانيا والنمسا إلى تحالف مملوك لشركات تابعة لشركتي إينرجي إكويشن بارتنرز وستونبيك.

وستحتفظ فيليبس 66 بحصة غير تشغيلية بنسبة 35% في الشركة المشتركة الجديدة التي ستتولى أعمال التجزئة.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل فيليبس 66 على ما يقارب 1.5 مليار يورو (47ر1 مليار دولار) كعائدات قبل حساب الضرائب.

وقال مارك لاشير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66 إن "هذه الصفقة تعزز الميزانية العمومية وتحسن محفظتنا الاستثمارية من خلال تسييل الأصول غير الأساسية بقيمة جذابة".


