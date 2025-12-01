الإسماعيلي يخسر من حرس الحدود ويودع كأس مصر

حسم فريق حرس الحدود، الفوز ضد الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كاس مصر 2025-26.

وبدأت مباراة حرس الحدود والإسماعيلي بشكل قوي من جانب الطرفين، خاصة من جانب حرس الحدود، الذي تمكن من خطف التقدم مبكرا في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه فوزي الحناوي بعد تمريرة مميزة من القائد محمد أشرف روقا.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن محمد عمار من خطف هدف التعادل في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من عبد الرحمن الدح، ليخرج الشوط بكفة متكافئة لكل الفريقين.

وخلال أحداث الشوط الثاني، حاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم واقتناص التأهل إلى دور الـ16، غير أن التعادل سيطر حتى نهاية المباراة، ليلجأ كلا الفريقين إلى الأشواط الإضافية لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ودخل حرس الحدود صاحب الأرض الشوط الإضافي الأول بقوة كبيرة، حيث تمكن المهاجم عمرو جمال من استعادة التقدم مجددا في الدقيقة 94، بعد تمريرة مميزة من زميله إسماعيل أشرف.

وحاول لاعبو الإسماعيلي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، إلا أن حرس الحدود تمكن من خطف هدف قتل اللقاء في الدقيقة 121، ليحسم تأهله إلى الدور المقبل.