أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أنه لا يوجد بند في اتفاف انهاء الحرب في غزة لنزع سلاح حماس في الخطة الأمريكية، معتبراً أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني.

وقال أبومرزوق لقناة "روسيا اليوم " : إن التعقيدات تكمن في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح مرزوق أن نتنياهو يحاول التملص من الاتفاق ويعمل على تعطيله، مشيراً الي أن نتنياهو لا يستطيع محاربة العالم.

وأشار إلي أن حماس لم تكن تحت الضغوط الدولية وسعت لإيقاف الحرب مقابل إطلاق الأسرى.

وأضاف أن الغرب وقف مع إسرائيل ضد حماس ودعمها بالسلاح، مشدداً علي أنه لا توجد ضمانات لعدم تجدد الحرب.

وأوضح أن إسرائيل استخدمت كل الأساليب العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع إسرائيل لم تسع لأي اتفاق لوقف إطلاق النار والهدف من قصف وفدنا عرقلة المفاوضات.

وأوضح أنه رغم جميع الاغتيالات لم نستسلم ونعمل على إقامة دولة فلسطينية.

وأكد أبومرزوق أنه لا يوجد بند لنزع سلاح حماس في الخطة الأمريكية، معتبراً أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني.

وأشار إلي أن فرض بنود على حماس لا يؤدي للسلام.

وتابع :" نتنياهو لم يستطيع نزع سلاح حماس وفشل في تحرير الأسرى والقضاء على الحركة".

وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة يتطلع العالم الى عملياتِ تبادل الأسرى بين الجانبين وإدخالِ المساعدات الإنسانية والتزام إسرائيل بالانسحاب التدريجي من القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعركة لم تنته بعد، وأن هناك العديد من التحديات ما زالت قائمة، مشددا على ضرورة نزع سلاح الحركة.. بينما أعلن رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية تسلم ضماناتٍ من الوسطاء والإدارةِ الأمريكية بانتهاءِ الحرب.. ولكن ملفات شائكة تركت للمرحلة الثانية من المفاوضات وعلى رأسها سحب السلاح، ومستقبل إدارة القطاع وإعادة إعماره، وعلاقته بالسلطة الفلسطينية.