منتخب ناشئي السلة يفوز على رواندا وديًا استعدادًا للبطولة الإفريقية

فاز منتخب الناشئين لكرة السلة تحت 16 عامًا، على نظيره رواندا، وديًا خلال المعسكر الخارجي في رواندا، الذي يقام استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا «الأفروباسكت»، والتي تقام في رواندا في الفترة من 2 إلى 14 سبتمبر المقبل.

وحقق الفراعنة الفوز على رواندا بنتيجة 105/38.

جدير بالذكر أن المنتخب حقق الفوز على أوغندا وديًا، الأربعاء الماضي، بنتيجة 65/55.

من جانبه أعلن هيثم كامل، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 16 عامًا، قائمة الفراعنة، التي ستخوض بطولة إفريقيا.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.

يرأس البعثة في رواندا، العقيد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، دكتور إسلام جمعة طبيب الفريق.