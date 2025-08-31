زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال حذيفة الكحلوت «أبو عبيدة»، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ونشر جيش الاحتلال صورة ادعى أنها أبو عبيدة، وقال في بيان، إنه هاجم رفقة جهاز الأمن العام (الشاباك) واغتالا متحدث القسام، ووصفه بأنه مسؤول الدعاية لدى حركة حماس.

وادعى البيان أن قيادة عمليات الشاباك نفّذت العملية بالتعاون مع القيادة الجنوبية، من خلال معلومات استخباراتية أولية جمعها الشاباك وجهاز الاستخبارات العسكرية، والتي أشارت إلى مكان اختباء أبو عبيدة.

ومضى جيش الاحتلال بالزعم بأن أبو عبيدة كان من آخر الشخصيات القيادية في الجناح العسكري لحركة حماس قبل 7 أكتوبر.

وتابع مدعيًّا: «شغل أبو عبيدة منصب مسؤول الدعاية في الجناح العسكري لحركة حماس على مدار العقد الماضي. وكان مسؤولاً عن المتحدثين الرسميين في الألوية والكتائب، والتنسيق بين المتحدثين السياسيين والجناح العسكري، وكان الشخصية القيادية في تحديد سياسة الدعاية».