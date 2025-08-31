135 شاحنة مساعدات تعبر رفح إلى كرم أبو سالم دعما لغزة

دخلت اليوم الأحد 135 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح البري بشمال سيناء متجهة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني. وضمت القوافل 19 شاحنة من الإمارات، و20 من الهلال الأحمر المصري، و10 من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و17 من قطر، وشاحنة من بيت الزكاة، و19 شاحنة مخصصة للمخيم المصري، إضافة إلى 49 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة.

وبلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي حتى الخميس 3484 شاحنة، نقلت نحو 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.