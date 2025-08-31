 مقاتلات الاحتلال تلقي بالخطأ قنابل قرب موقع عسكري إسرائيلي في غزة - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 7:58 م القاهرة
مقاتلات الاحتلال تلقي بالخطأ قنابل قرب موقع عسكري إسرائيلي في غزة

وكالات
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 7:04 م

كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن تفاصيل حادثة خلل فني في إحدى الطائرات الإسرائيلية كاد ان يودي بحياة عدد من الجنود الإسرائيليين .

وقالت إن طائرة مقاتلة أطلقت صاروخًا عن طريق الخطأ بسبب خلل تقني، سقط على بُعد مئات الأمتار فقط من موقع للجيش "الإسرائيلي" شمال قطاع غزة، حيث كان الجنود متواجدين في تلك اللحظة. نتيجة الخلل، انحرفت القنبلة عن مسارها وسقطت بالقرب من الموقع العسكري.

وأضافت أن الصاروخ انفجر على بُعد مئات الأمتار من الجنود، مما تسبب بتطاير الحجارة والرمال نحوهم، لكن لم يُصب أحد من الجنود، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.


وقالت إن الصاروخ أصاب موقعًا عسكريًا للجيش "الإسرائيلي" على الساحل الشمالي للقطاع، وكان خاليًا من الجنود في تلك اللحظة، رغم أنه يُستخدم أحيانًا كقاعدة عسكرية، الحادث كان من الممكن أن يتسبب بعواقب أكثر خطورة.

