الهولندية لاروسي تغني باللهجة المصرية لأول مرة في أغنية رقصة رقصة

من هولندا إلى القاهرة، قدمت الفنانة الهولندية لاروسي أغنيتها الجديدة "رقصة رقصة" باللهجة المصرية لأول مرة، من ألحان محمد قماح، وطرحتها مؤخرًا في فيديو كليب لاقى انتشارًا واسعًا.

لاروسي مطربة هولندية من أب مغربي وأم هولندية، بدأت مسيرتها الفنية عبر برنامج Idols Holland قبل أن تسجل أول ألبوماتها مع شركة BMG، الذي حقق نجاحًا ونال شهادة ذهبية.

ومن الولايات المتحدة انطلقت عالميًا بأغنيتها Lost من إنتاج Brody Brown، والتي وصلت إلى المركز الرابع في Billboard Dance Charts الأمريكية، كما تعاونت مع Phillip Lawrence الحاصل على ثماني جوائز Grammy في كتابة عدة أغنيات جديدة.

وقدمت خلال مسيرتها أعمالًا بارزة مثل Cinnamon وGood، وشاركت في عروض مهمة بينها الغناء أمام الملكة بياتريكس في هولندا، ومشاركتها في إكسبو دبي بحضور الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما.

لاروسي سبق أن طرحت أغنية Bleed the Same برسالة إنسانية تؤكد وحدة البشر رغم اختلاف الأصول، دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتتعاون حاليا مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين لتقديم أغنيات جديدة باللهجة المصرية، ستُصوَّر بطريقة الفيديو كليب، لتكون مدخلًا مباشرًا للجمهور المصري.