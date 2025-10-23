مجمع الشفاء الطبي في غزة يعلن عن الحاجة الماسة والعاجلة للتبرع بالدم لجميع الفصائل

أعلن مجمع الشفاء الطبي في غزة عن الحاجة الماسة والعاجلة للتبرع بالدم لجميع الفصائل، وذلك بسبب النقص الحاد في مخزون بنك الدم؛ نتيجة الظروف الراهنة.

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، عن المجمع الطبي قوله: «نناشد أهلنا الكرام وكل من يستطيع التبرع، التوجه فورًا إلى قسم بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي، والمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى والجرحى الذين هم بأمسّ الحاجة إليكم اليوم».

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن غزة تشهد «كارثة» صحية ستستمر «لأجيال قادمة».

وأكّد تيدروس، في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية، ضرورة زيادة المساعدات بشكل كبير للبدء في تلبية الاحتياجات المعقدة لسكان القطاع.

ورحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنه قال إن الزيادة في المساعدات التي تلته كانت أقل من اللازم لإعادة بناء نظام الرعاية الصحية هناك.

وأشار إلى أن سكان غزة يعانون من المجاعة، وإصابات مدمرة، ونظام رعاية صحية منهار، وتفشي أمراض تفاقمت بسبب تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

ونوه أن المساعدات المخصصة لإصلاح النظام الصحي في غزة صودرت عند الحدود، بدعوى من السلطات الإسرائيلية بأنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأضاف، قائلاً: «عند إنشاء مستشفى ميداني، لا بد من توفر القماش والأعمدة اللازمة للخيام، لكن إذا تمت مصادرة الأعمدة بحجة إمكانية استخدامها لأغراض مزدوجة، فلن يكون من الممكن إقامة الخيمة أصلاً».

ولفت تيدروس إلى أن «آلاف الفلسطينيين ينتظرون رحلات الإجلاء الطبي الأسبوعية، على الرغم من عدم إقلاع أي منها منذ أسبوعين بسبب الأعياد الدينية في إسرائيل». وقال إن 700 شخص لقوا حتفهم سابقاً أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي، ودعا إلى زيادة عدد الرحلات.