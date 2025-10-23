كييف تعلن إسقاط 92 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 92 من أصل 130 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 130 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، ميليروفو، شاتالوفو، أوريل، بريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 08:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 92 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية فوق شمال وشرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 139 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاعات الجوية واعترضت 139 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الروسية "أُسقطت 56 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و22 فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة ريازان، و13 فوق مقاطعة روستوف، و4 فوق جمهورية القرم، واثنتين فوق كل من مقاطعات تامبوف وفولجوجراد وأوريول وكالوجا، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.