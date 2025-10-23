استجابة سريعة من وزير العمل لتوفير وظيفة لفتاة من ذوي الهمم بالأقصر

وجّه وزير العمل محمد جبران، بسرعة الاستجابة لاستغاثة الفتاة شيماء محمد سعيد من محافظة الأقصر، وهي من ذوي الهمم، حيث تم توفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى المنشآت التابعة لمديرية العمل بمحافظة قنا، بنظام العمل عن بُعد، بما يتلاءم مع ظروفها الصحية والاجتماعية.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، من خلال توفير بيئة داعمة تتيح لهم ممارسة حقهم في العمل الكريم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أن المديرية بادرت فورًا بتنفيذ توجيهات الوزير، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مباشرة السيدة شيماء لعملها، مؤكدًا أن وزارة العمل لا تدّخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص التشغيل أمام ذوي القدرات الخاصة، خاصة من خلال نُظم العمل المرن والعمل عن بُعد.