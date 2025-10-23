قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب محافظات الجمهورية تشهد اليوم الخميس، ارتفاعات في قيم درجات الحرارة؛ نتيجة التأثر بمرتفع جوي يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، منوهة أن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي بما يتراوح بين 4 إلى 5 درجات.

وتوقعت أن تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 33 إلى 34 درجة، قائلة إن الأجواء حارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وشديدة الحرارة بمحافظات الجنوب؛ إذ تتجاوز العظمى على محافظات الأقصر وأسوان 38 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس، لتسود أجواء ما بين معتدلة إلى مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأوضحت أن الصغرى تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة على القاهرة الكبرى، وما بين 16 إلى 17 درجة في المدن الجديدة.

ونوهت أن الشبورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة في حالات الاستقرار، محذرة من أنها كثيفة وأدت إلى إغلاق بعض الطرق خاصة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت المواطنين الحذر من الفرق الكبير بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى والذي يتجاوز 13 درجة، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، ناصحة إياهم بارتداء ملابس خريفية عند الخروج في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

ولفتت إلى أن الحرارة تنخفض غدًا بمعدل درجتين، لتسجل العظمى على القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل ما بين 30 إلى 31 درجة، مؤكدة ضرورة المتابعة الجيدة للنشرات الجوية.