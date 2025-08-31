مدينة الإنتاج الإعلامي تفتح آفاقا جديدة للتعاون مع منظمة الإيسيسكو

استقبلت مدينة الإنتاج الإعلامي وفدًا يمثل قطاع الإعلام والاتصال بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وذلك في ضوء استراتيجية المدينة، الهادفة إلى تدعيم العلاقات مع المؤسسات الدولية والإقليمية الكبرى، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام بكافة فروعه، عبر وضع البرامج التدريبية الخاصة للكوادر الإعلامية في هذه المؤسسات بمركز التدريب بالمدينة Up Skill.

جاءت زيارة الوفد الذي يضم 18 عضوًا مع بدء برنامج تدريبي مكثف في المجالات الإعلامية المختلفة ومنها الإخراج، والتصوير، والمونتاج، بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة من الخبرات والإمكانيات التي تملكها مدينة الإنتاج الإعلامي، في خلق كوادر مدربة إعلاميًا على أعلى مستوى من التدريب، بشقيه العملي والنظري، والدراية بالأدوات العلمية الحديثة التي تستطيع معها مواكبة التطور الكبير الذي يشهده الإعلام في الوقت الحاضر.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 10 أيام داخل المدينة بالقرب من الاستديوهات والقنوات العاملة بالمدينة، وهي الميزة التي يقدمها مركز التدريب Up Skill، لوجوده داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قد لا تتوافر في مراكز التدريب الأخرى، بما يحقق أقصى استفادة لتوافر الشقين النظري والعملي للبرنامج التدريبي المشار إليه.

وفي هذا الصدد قامت الدكتورة أماني فاروق مديرة مركز التدريب، بإلقاء الضوء على أهم ملامح البرنامج التدريبي المعد للوفد، واستعراض أهداف البرنامج في تطوير المهارات الإعلامية، لاسيما وأن مركز التدريب Up Skill يتيح الفرصة للمتدربين استغلال كافة إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي من استديوهات ومراكز علمية وتكنولوجية وما تملكه من معدات وأجهزة وكاميرات حديثة، للتدريب في بيئة حقيقية تؤهلهم لممارسة العمل في السوق الإعلامي بأعلى درجات الكفاءة.

وشاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا يبرز مراحل التطور الذي شهدته مدينة الإنتاج الإعلامي وما تضمه من إمكانيات واستديوهات تنطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية، ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بمختلف الطرز المعمارية، إضافة إلى المراكز العلمية والفنية الموجودة بها.

كما قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة شملت استديو الصوت الذي يتم من خلاله تطبيق أحدث نظم التسجيل الصوتي للبرامج والأغاني، وشاهدوا أيضًا غرفة التحكم الرئيسية بالمدينة (الكنترول رووم) التي تتم من خلالها تنسيق عمليات البث الفضائي للقنوات. كما قام الوفد أيضًا بعمل جولة باستديوهات قنوات MBC بالمدينة.

الجدير بالذكر أن منظمة "الإيسيسكو" هي منظمة متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة تأسست عام 1979 وتعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتدعيم وتقوية الروابط بين الدول الأعضاء، ومقرها العاصمة المغربية الرباط، والمدير العام للمنظمة الدكتور سالم محمد المالك، ويرأس قطاع الإعلام والاتصال بها أسامة هيكل وزير الإعلام المصري السابق.