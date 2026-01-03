نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح مادورو: أنه الزعيم الشرعي للبلاد

طالبت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، على شاشات التلفزيون، بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، اللذين أُلقي القبض عليهما على يد القوات الخاصة الأمريكية.

وتحدثت رودريجيز، خلال اجتماع لمجلس الدفاع في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، والذي بُث مباشرة اليوم السبت على شاشات التلفزيون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووصفت رودريجيز، التي من المتوقع بموجب الدستور أن تتولى مهام الحكومة في حال غياب رئيس الدولة إلى حين إجراء انتخابات جديدة، مادورو بأنه "الرئيس الشرعي الوحيد" لفنزويلا واعتبرت الهجوم الأمريكي "وصمة عار مروعة" على العلاقات الثنائية.

وقالت: "لن نكون عبيدا مرة أخرى أبدا"، ووصفت الهجوم بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وكان ترامب، قد صرح سابقا في مؤتمر صحفي بمقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا أن إدارته ترغب في العمل مع رودريجيز، قائلا: "تحدثت للتو معها، وهي في الأساس مستعدة للقيام بما نراه ضروريا لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى، الأمر بسيط جدا".

وكانت رودريجيز، بصفتها وزيرة للخارجية بين عامي 2014 و2017، قد رسمت النهج التصادمي تجاه الولايات المتحدة، وهو النهج الذي واصلته لاحقا كنائبة للرئيس.