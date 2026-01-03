ميرتس: التصنيف القانوني للهجوم الأمريكي على فنزويلا معقد وسيستغرق وقتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الحكم على الهجوم الأمريكي على فنزويلا من الناحية القانونية في الوقت الراهن.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن "التصنيف القانوني للعملية الأمريكية معقّد. وسنأخذ وقتنا في ذلك".

وأكد أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي يجب بصفة عامة أن تسود في التعامل بين الدول.

وتابع: "يجب ألّا تنشأ حالة من عدم الاستقرار السياسي في فنزويلا الآن. ويتعيّن العمل على ضمان انتقال منظم نحو حكومة تحظى بالشرعية عبر الانتخابات".

واستطرد ميرتس، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "قاد بلاده إلى الهلاك".

وقال: "لقد جرى تزوير الانتخابات الأخيرة. ولذلك لم نعترف بالرئاسة – كما فعلت دول كثيرة أخرى في العالم"، مشيرا إلى أن "مادورو لعب دورًا إشكاليًا في المنطقة، من خلال تحالفات دولية مشؤومة، ومن خلال تورط فنزويلا في تجارة المخدرات".

وكانت الولايات المتحدة، قامت ليلة الجمعة / السبت الماضية، خلال هجوم عسكري على فنزويلا، بإلقاء القبض على رئيس الدولة مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلتهما إلى خارج البلاد.

ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في نيويورك بتهم تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".