ترامب يخاطب الجمهوريين: سأُُعزل إذا خسرنا انتخابات التجديد النصفي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أعضاء الحزب الجمهوري إلى التكاتف والوحدة، محذرًا من أنه قد يواجه العزل في حال خسارة الحزب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026.

وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مركز «ترامب–كينيدي» بواشنطن: «إذا لم يفز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، سيتم عزلي».

وأضاف: «سنصنع التاريخ ونحطم الأرقام القياسية بهذا الانتصار الملحمي الذي سنحققه في انتخابات التجديد النصفي»، وفقًا لما نقله موقع قناة «الشرق» الإخبارية.

وتابع الرئيس الأمريكي: «لدينا كل السياسات، ولدينا أمور ممتازة، والمهم أن نبقى متحدين، علينا أن نفعل ذلك. لدينا عدد قليل من الأشخاص يجعلون الأمور صعبة للغاية. الديمقراطيون لا يعانون من هذا الأمر، لكن لدينا نحن شخصين أو ثلاثة سيئين حقًا، وهم سيئون، لكن ربما يستقيمون».

وأشار ترامب إلى الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: «لقد ورثنا أسعارًا مرتفعة، وورثنا فوضى، لكن الآن لدينا أقوى اقتصاد في تاريخ بلدنا. لدينا 18 تريليون دولار تُستثمر في الولايات المتحدة، وكل واحد منكم لديه مصانع سيارات وخطط للذكاء الاصطناعي بفضل الرسوم الجمركية».