باكستان وبنجلاديش تتعهدان بتعزيز التعاون الثنائي

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية بنجلاديش، محمد توحيد حسين، أكد خلاله الجانبان على التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية القول، إن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال القضايا ذات الاهتمام مشترك، تشمل العلاقات الثنائية والتجارة والتعاون الاقتصادي، واتفقا على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين.

وخلال الاتصال الهاتفي الذي تم أمس السبت، تبادل إسحاق دار وتوحيد حسين وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأعربا عن اعتزامهما العمل سويا من أجل السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.