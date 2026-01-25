 سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب وشرق لبنان - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 3:18 م القاهرة
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب وشرق لبنان

بيروت - د ب أ
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 2:53 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 2:53 م

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، حسب وسائل إعلام محلية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام: "أغار الطيران الحربي المعادي على دفعتين، مستهدفًا أطراف بلدتي كفردونين وبئر السلاسل" في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان القصف.

بدورها، كشفت قناة "الجديد" المحلية، غارة إسرائيلية تستهدف جرد بلدة النبي شيت البقاعية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

