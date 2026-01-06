بدأت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكبار المسؤولين.

وسبق ان هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى أبناءه فى المهجر بعيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال الرسالة البابوية التى يرسلها لهم سنويًّا، فى إطار تقوية الروابط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبنائها فى قارات العالم الخمس.

وتمت ترجمة الرسالة لـ26 لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التى تخدم فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التى يتحدثها أبناؤها.