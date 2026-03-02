إصابتان جراء سقوط بعض الشظايا في مصفاة الأحمدي بالكويت

أعلن الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" غانم العتيبي، سقوط بعض الشظايا في مصفاة الأحمدي فجر اليوم الاثنين ما أسفر عن إصابة طفيفة لاثنين من العاملين.

وأوضح العتيبي، في بيان صحفي، أنه "تم التعامل الفوري مع الحادث وفق إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة"، مؤكدا أن الحالتين مستقرتان حاليا وتخضعان للمتابعة الطبية.

وأكد العتيبي، أن العمليات التشغيلية والإنتاجية في المصفاة لم تتأثر ولم تشهد أي تعطل، حيث باشرت فرق الطوارئ مهامها فور وقوع الحادث وفعلت خطة الاستجابة السريعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين والمنشآت التي لم تسجل أي أضرار مادية.

وأوضح أن مصفاة ميناء الأحمدي تعمل بكامل طاقتها المعتادة مع إيلاء الأولوية القصوى لسلامة كوادرها في جميع المواقع.

وأكد مدير الادارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية العميد محمد المنصوري، أنه جرى التصدي لمعظم الطائرات المسيرة القادمة باتجاه البلاد عبر البحر قرب منطقتي الرميثية وسلوى ولم تسجل أي إصابات.