الكويت: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرع اية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة.

وأضاف الناطق الرسمي، أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.

وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.