أوكرانيا وحلفاؤها يلتقون اليوم مع مبعوثين أمريكيين في باريس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيلتقي مع ممثلين للولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في إطار محادثات رفيعة المستوى مع الحلفاء الغربيين بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي لدى وصوله إلى باريس، أن المحادثات ستشمل مناقشات مع قادة "تحالف الراغبين"، ومحادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، واجتماعا مع فريق التفاوض الأمريكي.

وتأتي المحادثات في باريس، اليوم في إطار أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى التوصل إلى حل للحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، على موقع "إكس"، أن كييف تعتمد على "خطوات تضمن الأمن الحقيقي" للشعب الأوكراني.

وحث الحلفاء، مجددا على تعزيز دفاعات أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لم توقف هجماتها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية على الرغم من النشاط الدبلوماسي المكثف في الأسابيع الأخيرة.

وقال زيلينسكي، إنه ناقش المسألة بالفعل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الأوكراني، إن هذا سيكون "الاجتماع الأكثر تمثيلا" لتحالف الراغبين حتى اليوم، حيث سيحضره قادة دول ورؤساء منظمات دولية ووزراء وسفراء.

وأضاف: "نحن نقوم بإعداد خطوات سياسية مهمة".

ومن المتوقع أن تشارك 35 دولة في اجتماع "تحالف الراغبين"، وهو تجمع يضم دولا غربية تعمل على إنهاء النزاع المستمر منذ قرابة أربع سنوات.

وبحسب معلومات صادرة من باريس، سيشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تخوضان حربا منذ أن أطلقت موسكو عملية شاملة في فبراير 2022.

ويرجح أن تتناول النقاشات دعم الجيش الأوكراني، والتعاون الدفاعي طويل الأمد مع كييف، إضافة إلى مساندة البلاد في حال تعرضها لهجمات جديدة من جانب روسيا.