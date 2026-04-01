مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر

أصاب مقذوف ناقلة نفط قبالة سواحل دولة قطر، حسبما أفادت هيئة العمليات البحرية للتجارة البريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن الحادث على بعد 17 ميلا بحريا (5ر31 كيلومترًا) شمال مدينة الدوحة عند الساعة 2235 بتوقيت جرينتش.

وأضافت في تحذير: "أفاد مسؤول أمن الشركة بأن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول على الجانب الأيسر، مما تسبب في أضرار بهيكل السفينة فوق خط الماء. وأفاد أن طاقم السفينة بأمان، ولا يوجد تأثير بيئي".

ولم يتضح في البداية من الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وكانت ناقلة نفط كويتية ضخمة قد تعرضت لإطلاق نار قبالة سواحل دولة الإمارات في الخليج ليلة أمس. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن الناقلة كانت هدفا لهجوم إيراني أثناء رسوها قبالة ميناء دبي.

ويحتضن الخليج موانئ ومرافق تحميل رئيسية، ويقع بالقرب من مضيق هرمز، وهو نقطة حيوية لشحنات النفط والغاز العالمية.

وأطلقت إيران، التي تتعرض لهجمات أمريكية وإسرائيلية منذ أكثر من شهر في الأسابيع الأخيرة، تهديدات وهجمات عطلت حركة الشحن في هذه الممرات المائية الاستراتيجية.