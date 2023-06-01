ميدفيديف: أمريكا وأوروبا تسيران بطريق الحرب مع روسيا

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دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إلى "إبادة" النظام الأوكراني، معتبرا أن الولايات المتحدة وأوروبا تسيران بطريق الحرب مع روسيا.

جاء ذلك خلال زيارته ساحة تدريب "برودبوي" العسكرية في منطقة فولجوجراد الروسية، رفقة نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقال ميدفيديف الذي كان يرتدي الزي العسكري: "يجب إبادة نظام كييف لأنه كعش للدبابير وإلا سيشكل تهديدا مستمرا من هناك".

وأشار إلى أن "أوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اللتين تسيران في طريق الحرب مع روسيا".

وتابع: "خصمنا الأوكراني يتصرف كإرهابي.. الإرهابيون يجب القضاء عليهم.. كما يجب الرد على الهجمات الإرهابية بأقسى ما يمكن"، على حد تعبيره.