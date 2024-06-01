زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو ليس لديها خطة استراتيجية واضحة للحرب

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن حكومة بنيامين نتنياهو ليس لديها خطة استراتيجية واضحة للحرب التي مرّ عليها سبعة أشهر.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس قائلا: «متى سيأتي اليوم التالي؟.. منذ 7 أشهر قمت بنشر برنامج غزة: اليوم التالي.. لم أكن أعتقد أن الحكومة ستأخذ الخطة وتنفذها، لكنني كنت آمل أن يقوم نتنياهو على الأقل بتنفيذ خطته ردا على ذلك».

وأضاف: «لقد مرت 7 أشهر والحكومة لا تزال ليس لديها خطة استراتيجية واضحة، فقط عناوين فارغة».

מתי יגיע היום שאחרי?

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לפני 7 חודשים פירסמתי את התוכנית ״עזה: היום שאחרי״.



לא חשבתי שהממשלה תיקח את התוכנית ותיישם אותה, אבל קיוויתי שנתניהו לפחות ישים תוכנית משלו בתגובה. כל תוכנית.



עברו 7 חודשים ועדיין אין לממשלה תוכנית אסטרטגית ברורה, רק כותרות ריקות.



>> https://t.co/7KOpD8mNu1 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 1, 2024



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس، وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن إسرائيل اقترحت اتفاقا يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي لجيش الاحتلال وإطلاق سراح بعض الأسرى، بينما يتفاوض الجانبان على وقف دائم للأعمال القتالية.

وصرح نتنياهو في بيان، اليوم السبت، بأنّ فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس غير مطروحة، وفق قوله، بحسب وكالة رويترز.

وأكدت حركة حماس أمس الجمعة، أنها مستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة.