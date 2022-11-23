محافظ الجيزة: إنشاء موقف للسرفيس ومطاعم ومحال خدمية أسفل محور الفريق كمال عامر

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والسرفيس والتوسع في إقامتها للقضاء على المواقف العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري وتعيق الحركة المرورية وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما أكد راشد على استغلال الساحات المتواجدة أسفل المحاور الجديدة في إقامة مواقف سرفيس حضارية وساحات انتظار للسيارات ومواقع ونقاط خدمية للتيسير علي المواطنين .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية اليوم بمناطق ناهيا وأرض اللواء للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات استغلال المواقع الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة .

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ مخطط التطوير الشامل للمواقع الفضاء لتحقيق أقصى استفادة من المساحات وتوفير طريق رئيسى مناسب ذهاب وعودة مع مراعاة عرض كل منها وابعاد اليوتيرنات ومطالع ومنازل الكبارى والمحور.

وعاين المحافظ ساحات الانتظار التي تم تنفيذها بنطاق منطقة ناهيا ..مشدداً على ضرورة استكمال أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطريق لمواجهة الإعاقات المرورية بذلك القطاع بما يضمن تحقيق السيولة المرورية .

كما تفقد اللواء أحمد راشد أعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي والمخطط ان يتسع لحوالي ٤٠٠ سيارة ميكروباص ليستوعب كافة سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة بالإضافة لساحات انتظار ناهيا ١ وناهيا ٢ والمخطط أن يستوعبا ٢٠٠ سيارة ..موجها بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع أى ممارسات عشوائية قد تقام عليها إلى جانب إستيعاب كافة السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الإزدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الانارة لتوفير الاضاءة اللازمة بها .

وكلف المحافظ بتخصيص مواقع لإقامة المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية واللحوم.. مشدداً على ان يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف الخدمات الى جانب توفير أماكن حضارية لخدمة المترددين عليها على أن يتم تسريع وتيرة العمل للإنتهاء من التشطيبات والتجهيزات اللازمه لتحقيق الرؤية الحضارية لذلك القطاع .

وشدد المحافظ على مديرية الإسكان ورؤساء الأحياء المعنية بمراجعة أعمال الارصفة المنفذة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة لذلك مع التشديد على الشركة المنفذة بتلافي أي ملاحظات .

رافق المحافظ ، خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام ، المهندسه هويدا خالد مدير مديرية الاسكان ، ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ، اللواء ياسر سامي ، عبد الله نور رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد جمال مدير إدارة التسويق والشركات المنفذة.