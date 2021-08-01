إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت وترفيق 27 مصنعا لافتتاحها بتكلفة 108 مليون جنيه في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن أنه مخطط إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت بمساحة تصل لحوالي 10 ألاف م2 بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعلاقي، مع الترفيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الذى يتواكب مع تقنين وضع وتشغيل مصنع لإنتاج الكحول بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه وينتج 8 طن يومياً.

جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان.

وتمت الموافقة على إعطاء مهلة أخيرة لأحد أصحاب مصنع الأخشاب تصل إلى 3 أشهر للإنشاءات و3 أشهر أخرى للتجهيز والتشغيل، وهو الذى تزامن مع سحب الأراضى المخصصة لإنشاء محطة وقود كانت لصالح جمعية المستثمرين وطرحها بنظام حق الانتفاع بالمزاد العلني، بجانب تقنين أوضاع المحلات التجارية المخصصة للجمعية، وطرحها للمزاد العلنى أيضاً، بالإضافة إلى سحب عدد 4 ورش حرفية وإنذار أصحاب الورش الخدمية بسداد المستحقات المالية المتأخرة.

وشدد المحافظ، على الإسراع بتركيب 10 محولات كهرباء بتكلفة 13 مليون جنيه لتخصيصها لتشغيل 27 مصنعا جديدا جاهزا للافتتاح بتكلفة استثمارية 108 مليون جنيه ستساهم في توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بوضع منظومة تأمين متكاملة للمنطقة الصناعية تشمل تركيب كاميرات مراقبة بالتعاون مع المصانع والورش الكبيرة لربطها بغرفة كنترول وعمليات بإدارة المنطقة لتحقيق السيطرة الأمنية المتكاملة، مع الحفاظ على البنية التحتية داخل المنطقة، علاوة على زيادة رسوم النظافة للمصانع والورش طبقاً لحجم المخلفات.