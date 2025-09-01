رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: استضافة مصر قمة العشرين تعكس ثقلها الدولي والإقليمي

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن انعقاد قمة العشرين لأول مرة خارج دولها الأعضاء يدل على ثقل مصر الدولي والإقليمي، واصفا القمة بأنها «غاية في الأهمية» لا سيما أنها تأتي في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة قطاع غزة «منطقة مجاعة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «DMC» مساء الإثنين، أن أهالي قطاع غزة يعانون من الجوع الشديد ويتعرضون لـ «سياسة تجويع ممنهجة»، مشيرا إلى ورود ذلك بوضوح في كلمة ممثل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة العشرين، السفير راجي الإتربي.

وأعرب عن أمله في أن تركز دول العالم على ضرورة وقف سياسة التجويع وإيجاد آليات فعالة لضمان فتح المعابر من الجانب الإسرائيلي وتدفق المساعدات الغذائية وجميع احتياجات سكان القطاع.

وشدد أن القرارات التي يمكن أن تخرج بها قمة العشرين، بما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي، يجب أن ترسخ منظورا عالميا واسعا لخطورة جرائم الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والعقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

واحتضنت مصر اليوم اجتماعا استثنائيا لمجموعة العشرين، للمرة الأولى في تاريخ المجموعة التي يُعقد فيها اجتماع رسمي خارج أراضي الدول الأعضاء منذ تأسيسها في عام 1999.

وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، في كلمة مصر أمام القمة، إن ما يجري في غزة يمثل سياسة ممنهجة ومتعمدة لاستخدام التجويع كسلاح في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن الأزمة الحالية تكشف عن توظيف الطعام كأداة حرب لكسر صمود الشعوب، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن المجاعة يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء التابعة لمجموعة العشرين، إلي جانب المفاوضات حول البيان الوزاري بشأن أمن الغذاء العالمي المنتظر اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد بجنوب إفريقيا في 19 سبتمبر 2025.