قتل شخص وأصيب 4 آخرون، السبت؛ إثر قصف طائرة مسيرة محطة ضخ نفط بمدينة الجبلين، بولاية النيل الأبيض أقصى جنوبي السودان، واتهم مصدر حكومي قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم.

وفي حديث لـ"الأناضول"، أفاد مصدر بالمحطة المستهدفة، مفضلا حجب هويته، بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة ضخ النفط بأربع قذائف ما أسفر عن مقتل مهندس فيها.

وأضاف أن القصف استهدف محطة الكهرباء وخزان المياه داخل المحطة.

من جانبه، قال مصدر حكومي في الجبلين، مفضلا حجب هويته، أن "طائرة مسيرة للدعم السريع استهدفت محطة ضخ النفط بولاية النيل الأبيض، وأسفرت عن مقتل مهندس وإصابة 4 آخرين".

وأوضح المصدر للأناضول أن القصف أدى إلى تدمير منشآت بالمحطة.

ولم يصدر عن السلطات السودانية و"الدعم السريع" أي تعليق فوري حتى الساعة 13:00 (ت.غ).

ومحطة الجبلين أولى محطات ضخ النفط للبترول القادم من حقول النفط في ولاية أعالي النيل شمال شرقي دولة جنوب السودان، الذي ينقل عبرها إلى ميناء بشائر السوداني على البحر الأحمر للتصدير.

وتسبب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 إلى تعطيل تدفق نفط دولة جنوب السودان إلى السودان عدة مرات.

وكانت دولة جنوب السودان، التي استقلت عن السودان رسميا في 2011، تصدر عن طريق

الأخير قبل النزاع نحو 120 ألف برميل من النفط يوميا.

وتتهم الحكومية السودانية والمنظمات المدنية والحقوقية "الدعم السريع" باستهداف المدنيين بطائرات مسيرة في عدة مدن بالبلاد، بينما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إنها تعمل على حماية المدنيين.

وأسفرت الحرب بين الطرفين عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.