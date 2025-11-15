رويترز: أمريكا تعلق المحادثات التجارية لتايلاند بسبب أزمة كمبوديا

أعلنت تايلاند، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغتها بتعليق المحادثات الخاصة باستكمال اتفاق تجاري متبادل، وذلك حتى تؤكد الحكومة التزامها بوقف إطلاق النار مع كمبوديا.

واعتبرت تايلاند في وقت سابق أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن لإنهاء الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا لا يمكن تنفيذه بسبب ما وصفته بانتهاكات من جانب فنومبينه، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا إن رسالة من مكتب الممثل التجاري الأمريكي وصلت أمس الجمعة تفيد بتعليق المحادثات بشأن الانتهاء من تفاصيل الاتفاق التجاري.

وأضاف أن رسالة مكتب الممثل التجاري الأمريكي ذكرت أن المفاوضات يمكن أن تُستأنف بمجرد أن تؤكد تايلاند التزامها بتنفيذ الإعلان المشترك مع كمبوديا لوقف إطلاق النار.

ويتعين على الجانبين التفاوض واستكمال تفاصيل الاتفاق التجاري وإعداده للتوقيع حتى يدخل حيز التنفيذ.

وأعلنت واشنطن وبانكوك الشهر الماضي عن اتفاق إطاري للتجارة المتبادلة يسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 19% على المنتجات التايلاندية مع تحديد المنتجات التي يمكن تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها أو إلغاؤها.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زعيمي تايلاند وكمبوديا وقال إنه يعتقد أن الأمور بين البلدين "ستكون على ما يرام". ولم يذكر شيئا عن الرسالة.



