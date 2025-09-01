برنامج رحلة الحياة يقدم سهرة درامية أوركسترالية دينية احتفالا بالمولد النبوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحتفل إذاعة الشباب والرياضة بمناسبة مولد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وذلك من خلال سهرة خاصة يقدمها برنامج "رحلة الحياة" في الثانية عشرة والربع منتصف لليل بعد غد الأربعاء.

وتستهل الحلقة، بقراءة لمجموعة مختارة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو لمكارم الاخلاق.

وعلى مدار 50 دقيقة، تقدم الحلقة، سردا دراميا مصحوبا بأعمال موسيقية أوركسترالية دينية، فيما تقوم الإذاعية مها برنس معد ومخرجة البرنامج بدور الراوية، والتي تقرأ التعليق بشكل درامي، ويتضمن مقتطفات من العمل الروائي الشهير "على هامش السيرة" لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والتي جرى اختيارها لتشكل عملا دراميا متكاملا على خلفية الموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام الدينية.

ويتخلل السرد مقاطع من أروع الأعمال الموسيقية الدينية للدكتور جمال سلامة، والمؤلف الموسيقي اللبناني لتوفيق الباشا والمؤلف الموسيقي الفرنسي موريس جار.