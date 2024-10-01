إسرائيل: اعترضنا عدد غير قليل من صواريخ إيران وهناك إصابات محددة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إنهم اعترضوا عددا غير قليل من الصواريخ الإيرانية وهناك إصابات محددة.

وأضاف هاجاري أن "هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب"، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.

وتابع: "لا نرصد أي تهديد جوي من إيران الآن وبإمكان الجميع الخروج من الملاجئ مع إبقاء حالة اليقظة والتأهب".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول إيراني قوله إن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق 1864 صفارة إنذار خلال الساعة الأخيرة في جميع أنحاء "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، وفقاً لما نقلته قناة "الميادين".