ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى 236 شخصا

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قالت السلطات في كولومبيا، اليوم الأربعاء، إن حصيلة قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب كولومبيا ارتفع إلى 236 قتيلا.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، بأن الزلزال أسفر عن إصابة أكثر من 3700 شخص، وأن 387 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

ويكافح عمال الإنقاذ تحت ضغط للبحث تحت الأنقاض عن أشخاص لا يزالون على قيد الحياة قبل تضاؤل الآمال بعد مرور 72 ساعة على الزلزال.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 4. 7 درجة على مقياس ريختر هو أقوى زلزال يضرب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ عقود.

ووقع الزلزال الساعة 0734 صباحا (1234 بتوقيت جرينتش) أول أمس الاثنين بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو في شمال غرب البلاد. وتضررت مدن مثل كالي وبيريرا ومانيزاليس بشدة.

ووفقا لآخر الأرقام الرسمية، تسبب الزلزال في انهيار 140 مبنى بشكل كامل.

وتضرر أكثر من 45 ألف شقة أو منزل، وتضرر أكثر من 49 ألف شخص من آثار الزلزال.