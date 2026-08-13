موريتانيا تعيد تنظيم تسويق الذهب

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها أجازت في اجتماع مجلس الوزراء آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير.

وأوضح بيان صادر هذا المساء عن المجلس، أن الهدف وضع آلية منظمة ومركزية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون حيز التشغيل.

وأضاف البيان، أن الآلية ستضمن تتبع الإنتاج الوطني وتثمينه، وتعزيز تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة (النقد الأجنبي)، والحد من مخاطر التسويق غير النظامي.

وتقضي الآلية المقترحة بالتصريح المسبق بالإنتاج في مجال التعدين الأهلي وتسجيله ضمن نظام لتتبع مصدره وكميته وجودته ووجهته، مع حصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز المعالجة المعتمدة، في ظل إجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو.

كما تضمن للمتعاملين حرية اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها.

وأشار بيان الحكومة، إلى أنه يتم تطبيق نسبة 3% عند التصدير على المتعاملين.

وأوضح أنه بالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، يمر الذهب الموجه للبيع عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المطبقة وفقًا للتشريعات النافذة وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.

وأكد أن هذه الآلية انتقالية إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون.

وتشهد موريتانيا، نشاطًا مكثفًا لاستخراج الذهب يدويًا ضمن نشاط التنقيب السطحي في الشمال الموريتاني، ويشكو المنقبون عن الذهب من عمليات بيع حصرية فرضتها الدولة لا تسمح لهم بحرية البيع والتسويق، وتلزمهم بأسعار محددة.