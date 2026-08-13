الذهب يرتفع مع تزايد احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز

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سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الأربعاء؛ لتواصل صعودها للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تقييم المستثمرين لآفاق إعادة فتح مضيق هرمز، بينما كثف الوسطاء جهودهم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

كما ساهمت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة في تخفيف حدة المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 22.90 دولار أي بنسبة 0.52% إلى 4415.50 دولار للأوقية تسليم سبتمبر، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.600 دولارا أي بنسبة 0.92% إلى 65.535 دولارا للأوقية تسليم سبتمبر.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بأن إيران ستتوصل قريبا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وبالمثل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بثقة، أن المفاوضات مع إيران ستحقق نتائج إيجابية للأمريكيين قريبا.

وأكدت إيران استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، لكنها نفت أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

ثم، أعلنت إيران، أن الاتفاق مع عمان يقترب من الاكتمال، ثم فجأة قدمت قائمة مطالب للولايات المتحدة، مؤكدة أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بتلبية الولايات المتحدة لشروط إيران المسبقة.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 0.20% على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي إلى 2.50% في يوليو الماضي.

وشهد مؤشر أسعار المستهلكين العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.10% في يوليو على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات السوق، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.40% في يونيو.

كما معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 3.40% في يوليو مقابل 3.50% خلال يونيو.

ورغم التراجع لا تزال أسعار المستهلكين أعلى من مستوياتها قبل بدء الحرب الأمريكية الإيرانية.