روسيا تنشر قائمة بأسماء 224 أسير حرب لمبادلتها مع أوكرانيا

نشرت يانا لانراتوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 224 أسير حرب أوكرانيا قالت إن موسكو مستعدة لمبادلتهم، لكن كييف رفضت ذلك، وسط خلاف بين الجانبين بشأن الطرف الذي يعرقل جهود تبادل الأسرى.
وجرى تبادل آلاف الأسرى منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير 2022. وكان اتفاق تسنى التوصل إليه في مايو لتبادل ألف أسير آخرين من كل جانب من بين النتائج الملموسة الرئيسية التي انبثقت عن مفاوضات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين موسكو وكييف.
وجرت عدة عمليات تبادل منذ ذلك الحين، لكن مشروعا تدعمه الحكومة الأوكرانية يتتبع أوضاع الجنود الروس، القتلى والأسرى، اتهم موسكو يوم الاثنين بأنها تستبعد من قوائم التبادل أسرى حرب من أراض أوكرانية تسيطر عليها موسكو، وفقا لوكالة رويترز.
ونفت لانراتوفا هذا الاتهام في بيان مصور، قائلة إن روسيا لا تمارس التمييز ضد أولئك الذين ينتمون إلى منطقتي دونيتسك ولوجانسك اللتين تسيطر عليهما موسكو.
وذكرت في بيان: "من جانبنا، نحن مستعدون لعملية التبادل"، مشيرة إلى أن روسيا اقترحت على أوكرانيا خلال الشهر الماضي ثلاث قوائم مختلفة تضم أسماء مرشحين محتملين لعملية التبادل. وأضافت "رغم ذلك، ترفض أوكرانيا استعادة مواطنيها".
وأرفقت في بيانها قائمة تضم 224 أوكرانيا قالت إن كييف رفضت مبادلتهم في الآونة الأخيرة.