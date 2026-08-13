روسيا تنشر قائمة بأسماء 224 أسير حرب لمبادلتها مع أوكرانيا

نشرت يانا لانراتوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 224 ​أسير حرب أوكرانيا قالت إن موسكو مستعدة ‌لمبادلتهم، لكن كييف رفضت ذلك، وسط خلاف بين الجانبين بشأن الطرف الذي يعرقل جهود تبادل الأسرى.

وجرى تبادل آلاف ​الأسرى منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير 2022. وكان اتفاق تسنى التوصل إليه ⁠في مايو لتبادل ألف أسير آخرين من ​كل جانب من بين النتائج الملموسة الرئيسية التي ​انبثقت عن مفاوضات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين موسكو وكييف.

وجرت عدة عمليات تبادل منذ ذلك الحين، ​لكن مشروعا تدعمه الحكومة الأوكرانية يتتبع أوضاع الجنود ​الروس، القتلى والأسرى، اتهم موسكو يوم الاثنين بأنها تستبعد من ‌قوائم ⁠التبادل أسرى حرب من أراض أوكرانية تسيطر عليها موسكو، وفقا لوكالة رويترز.

ونفت لانراتوفا هذا الاتهام في بيان مصور، قائلة إن روسيا لا تمارس التمييز ضد أولئك ​الذين ينتمون إلى ​منطقتي دونيتسك ⁠ولوجانسك اللتين تسيطر عليهما موسكو.

وذكرت في بيان: "من جانبنا، نحن مستعدون ​لعملية التبادل"، مشيرة إلى أن روسيا اقترحت ​على ⁠أوكرانيا خلال الشهر الماضي ثلاث قوائم مختلفة تضم أسماء مرشحين محتملين لعملية التبادل. وأضافت "رغم ذلك، ترفض ⁠أوكرانيا ​استعادة مواطنيها".

وأرفقت في بيانها قائمة ​تضم 224 أوكرانيا قالت إن كييف رفضت مبادلتهم في الآونة الأخيرة.