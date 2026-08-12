هيئة الأمم المتحدة للمرأة: النساء في أفغانستان نادرا ما يغادرن منازلهن

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن النساء الأفغانيات نادرا ما يغادرن منازلهن، في ظل القيود المفروضة عليهن منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد قبل نحو خمس سنوات.

وأضافت الهيئة، أن 52% من النساء اللاتي شملهن استطلاع لم يغادرن منازلهن أكثر من مرتين شهريًا.

وفي المقابل، قالت الهيئة، في بيان حديث، إن 96% من الرجال المشاركين في الاستطلاع يغادرون منازلهم يوميًا.

وأوضحت الهيئة، أن الاستطلاع شمل أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء أفغانستان على جولتين، باعتبارهم عينة تمثل السكان، مع وجود اختلافات في النتائج بين المناطق الريفية والحضرية.

وقال 65% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع، إن حياتهن ساءت أكثر مما كن يتوقعن بعد سيطرة طالبان.

ومن بين كل عشر نساء، قالت سبع إن صحتهن النفسية تدهورت خلال العام الماضي.

وإلى جانب القيود المفروضة على النساء، تشهد أفغانستان، حاليًا أزمة إنسانية حادة.

وبالإضافة إلى القيود المفروضة على النساء، تواجه أفغانستان حاليًا أزمة إنسانية حادة؛ إذ أعلن برنامج الأغذية العالمي أن 47% من القاصرين كانوا يعانون من نقص التغذية خلال الربع الأول من العام الجاري.