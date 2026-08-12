أمريكا: رجل يقتل شريكته وطفلهما في دار حضانة بمينيسوتا ثم ينتحر

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء إن رجلًا قتل شريكته وطفلهما في دار حضانة يمتلكانها في ولاية مينيسوتا قبل أن ينتحر.

وتمت إعادة ستة أطفال آخرين كانوا في الحضانة إلى آبائهم، ولم يُصب أي منهم، وفقًا للسلطات في هوبكنز، إحدى ضواحي مينيابوليس.

وقال رئيس شرطة هوبكنز، برنت جونسون، إن أحد الآباء اتصل بالشرطة بعد أن شهد الهجوم أثناء إحضار طفله إلى المنزل.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: «ليس هناك سيناريو أسوأ من هذا، حيث تقوم بتسليم طفلك إلى مكان تعتقد أنه آمن، ثم تتلقى تلك المكالمة الهاتفية».

ورفض قائد الشرطة الإفصاح عن كيفية مقتل الضحايا. وقال إنه لا يعرف العلاقة بين الشخصين البالغين اللذين يملكان الحضانة، ولكن يُعتقد أن الطفل المتوفى هو طفلهما.

وقال جونسون إن جرائم القتل «نادرة» في هوبكنز، وإن رجال الأمن أُصيبوا بصدمة من المشهد الذي وجدوه داخل الحضانة.

وأضاف جونسون: «كان بإمكاني أن أرى من النظرة على وجوههم أن هذه كانت واحدة من تلك النظرات التي ستتذكرها طوال حياتك المهنية، إن لم يكن طوال حياتك».