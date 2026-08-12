باكستان: مقتل 10 مسلحين و3 مدنيين في أعمال عنف بإقليم بلوشستان

اشتبكت قوات الأمن الباكستانية مع مسلحين في إقليم بلوشستان الذي يعاني من تمرد جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 مسلحين.

كما انفجرت اليوم الأربعاء، سيارة مفخخة قبل موعدها، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في منزل قريب، وكذلك ثمانية مسلحين كانوا يجهزون المتفجرات.

وكانت الاشتباكات جزءًا من عملية حكومية ضد ما تسميه أعضاء «فتنة الهندستان»، وهو مصطلح تستخدمه السلطات الباكستانية للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية التي تزعم إسلام آباد أنها مدعومة من الهند، وتنفي نيودلهي دعم المتشددين في باكستان.

وقال الجيش، إن جنديين أصيبا أيضًا، ووقع انفجار السيارة المفخخة في منطقة سوراب بالإقليم.

يذكر أن بلوشستان هو أكبر أقاليم باكستان، لكنه الأقل من حيث عدد السكان، ويواجه منذ فترة طويلة تمردًا انفصاليًا يقوده جيش تحرير بلوشستان العرقي المحظور.

ونفذ جيش تحرير بلوشستان العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة، والتي غالبًا ما كانت تستهدف قوات الأمن والمصالح الصينية ومشروعات البنية التحتية.

كما شهد إقليم بلوشستان أيضًا هجمات شنتها حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة، ولكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية.