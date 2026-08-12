ألمانيا و30 دولة تدين تنفيذ أحكام إعدام بحق متظاهرين في إيران

أدانت ألمانيا وأكثر من 30 دولة أخرى، بأشد العبارات تنفيذ أحكام الإعدام بحق متظاهرين وتطبيق عقوبة الإعدام في إيران.

وفي بيان مشترك، أعربت دول أوروبية، إلى جانب أستراليا وكندا ونيوزيلندا، عن رفضها لاستخدام عقوبة الإعدام وسيلة لـ«قمع الآراء المعارضة».

وأضاف البيان، أنه يجب أن «يتمكن الشعب في إيران من ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف».

ودعت الدول الموقعة على البيان المشترك الجمهوريةَ الإسلامية إلى الوقف الفوري لتطبيق عقوبة الإعدام، والإفراج عن «جميع المعتقلين تعسفيًا»، مؤكدة أن على الحكومة الإيرانية «الاستماع إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان».

وكانت السلطات الإيرانية، نفذت أحكام إعدام بحق عشرات الرجال، وصدرت الأحكام على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام.

وكانت المظاهرات اندلعت في الشتاء، أواخر ديسمبر، على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات حاشدة.

ومنذ سنوات، تنتقد منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان التطبيق «الصارم» لعقوبة الإعدام في إيران، وتتهم السلطات باستغلال «عمليات الإعدام بغرض الترهيب».

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أُعدم ما لا يقل عن 2159 شخصًا في إيران خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 1981.

كما نُفذت أحكام بالإعدام بحق متهمين بالتجسس ومعتقلين سياسيين في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.