وزير الزراعة الألماني: الجفاف يهدد المحاصيل والأعلاف ويزيد مخاوف المزارعين

تتسبب حالة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة من ألمانيا أيضًا في مشكلات للمزارعين، بحسب ما صرح به وزير الزراعة الألماني ألويس راينر، اليوم الأربعاء، في أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني.

وقال راينر، الذي أطلع مجلس الوزراء الألماني أيضًا على تطورات الوضع، إن الجفاف المستمر يتحول إلى «عبء خطير».

وأضاف الوزير، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: «المخاوف داخل المزارع كبيرة. فكثيرون ينظرون بقلق بالغ إلى الأسابيع المقبلة».

ولفت راينر، إلى اختلاف التداعيات الناجمة عن هذه الظاهرة من منطقة إلى أخرى، بدءًا من انخفاض المحاصيل، مرورًا بتراجع توافر الأعلاف الخضراء، ووصولًا إلى ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات.

وقال راينر: «خلف الحقول القاحلة تقف أسر تخشى على محاصيلها ودخولها، بل وأحيانًا على مستقبل مزارعها. فالوضع خطير للغاية في قطاع تربية الحيوانات». ففي بعض المناطق، أدى الجفاف بالفعل إلى نقص كبير في إمدادات الأعلاف.

وتابع الوزير الألماني مؤكدًا: «لن نترك المزارع المتضررة وحدها تواجه هذه المخاوف»، ورأى أن تخفيف حظر سير الشاحنات أيام الأحد والعطلات في عدة ولايات يساعد قطاع الزراعة والخدمات اللوجستية الزراعية.

وأوضح أن الحجم الفعلي للأضرار لن يكون من الممكن تقييمه بصورة موثوقة إلا في نهاية أغسطس الجاري، بعد انتهاء موسم الحصاد.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الزراعة، أن الولايات الألمانية هي المسؤولة عن تقديم المساعدات المالية في حالات الطقس القاسي، مثل الجفاف، ويشترط لمشاركة الحكومة الاتحادية في تقديم هذه المساعدات تصنيف الحالة باعتبارها «حدثًا ذا نطاق وطني».

وقالت إن تحديد ذلك يستند بصورة أساسية إلى التقييم الإجمالي للأضرار وتأثيراتها الاقتصادية.