جمارك أبوظبي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تبحثان تعزيز التعاون

عقد وفد جمارك أبوظبي برئاسة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعا مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكي، مكتب نيويورك، وذلك في مقرها بمركز التجارة العالمي في مانهاتن، في إطار زيارة الوفد الاقتصادي لإمارة أبوظبي إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء.

وكان في استقبال الوفد فرانسيس روسو، مدير عمليات الجمارك لدى الهيئة، حيث شهد الاجتماع تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات الجمركية، وبحث سبل التعاون المستقبلي، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة لتسهيل حركة التجارة العالمية.

وناقش الجانبان أهمية دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث العمليات الجمركية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة، كما تم استعراض تجربة جمارك أبوظبي في مشروع "الممر التجاري الرقمي الموثوق" التجريبي، إلى جانب تجربة النظام الأمريكي في إدارة المخلصين الجمركيين.

ومن جهته، رحب فرانسيس روسو بالوفد في مكتب العمليات بنيويورك، مؤكدا أن هذا التبادل البنّاء يجسد قوة الشراكة بين الإدارتين، وأن مشاركة أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا والرقابة وتسهيل التجارة تمثل قيمة مضافة، وتتيح مواجهة تحديات التجارة العالمية الحديثة واغتنام فرصها بشكل مشترك.