قادة الاتحاد الأوروبي يحثون الدول على استخدام الأصول الروسية المجمدة كقروض لكييف

حث قادةاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، العواصم على تأييد إعطاء كييف المليارات من اليورو من خلال قروض تعويض مدعومة بالأصول الروسية المجمدة في التكتل الأوروبي.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، استخدام أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم قروض إضافية إلى أوكرانيا تصل إلى 140 مليار يورو "164.3 مليار دولار".

وأكدت فون دير لاين، عندما وصلت لقمة أوروبية في كوبنهاجن، حيث يتم مناقشة المبادرة "نحن لا نصادر الأصول".

وقالت: "يتعين على أوكرانيا تسديد هذا القرض إذا دفعت روسيا التعويضات".

ووفقا للمفوضية الأوروبية، تم تجميد أصول بقيمة 200 مليار يورو من البنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح فون دير لاين، "هناك إجماع متزايد بيننا أنه لا يجب أن يدفع دافعو الضرائب الأوروبيين فقط مقابل دعم أوكرانيا، ولكن يجب محاسبة روسيا".

وأكد الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، "المبدأ الأساسي للقانون الدولي هو أنه يتعين أن تتحمل الأضرار التي تسببت فيها" متحدثة عن المخاوف القانونية التي أثارها بعض أفراد الكتلة الأوروبية الـ27 دولة.