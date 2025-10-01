عُمان والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني

وقعت عُمان والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني وذلك على هامش أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني المقام بمدينة الرياض حاليا.

وتأتي المذكرة بين مركز الدفاع الإلكتروني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية في إطار أعمال لجنة التنسيق الأمني والعدلي المنبثقة من مجلس التنسيق العُماني السعودي وتهدف إلى تكامل الجهود وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات الهادفة لحماية الفضاء الإلكتروني وتعزيز الأمن والاستقرار الرقمي ودعم التعاون الثنائي في مجالات الأمن السيبراني وتطوير القدرات الوطنية والجاهزية لمواجهة التحديات والتهديدات الإلكترونية المتنامية والتصدي لها والحد من آثارها بما يسهم في حماية البنى الأساسية الحيوية وضمان فضاء إلكتروني آمن وموثوق، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقع المذكرة عن الجانب العُماني رئيس مركز الدفاع الإلكتروني خميس بن سالم الحجري، وعن الجانب السعودي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد بن محمد المزيد.