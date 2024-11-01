مثيرو الشغب يلقون ألعابا نارية على عمدة مدينة مارل الألمانية في عيد الهالوين

قالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية اليوم الجمعة، إن أعمال عنف شديدة اندلعت ليلة عيد الهالوين في مدينة مارل الواقعة غربي ألمانيا، حيث ألقيت الحجارة والألعاب النارية على خدمات الطوارئ وطالت أيضا عمدة المدينة.

وأضافت المتحدثة ، أن مثيري الشغب ألقوا الألعاب النارية والحجارة مساء أمس الخميس، في عدة أماكن في أنحاء المدينة التي تقع في منطقة الرور الصناعية في ولاية شمال الراين ويستفاليا بغرب ألمانيا وهي تعد أكثر المناطق كثافة في ألمانيا.

وأوضحت أنهم قاموا كذلك بوضع مواد قابلة للاشتعال في عربات التسوق.

وبحسب المتحدثة باسم الشرطة، قام أشخاص ملثمون بأعمال عنف وهاجموا ضباط الشرطة ورجال الإطفاء، مشيرة إلى أن الشرطة احتجزت 13 شخصا.

وقال عمدة المدينة ، فيرنر أرندت، لصحيفة "مارلر تسايتونج" المحلية إنه تعرض أيضا لإلقاء الألعاب النارية عليه أثناء وقوفه بجوار ضباط الشرطة.

وأضاف أرندت ، أنه شعر بالفزع من حجم العنف وتحدث عن "هجوم ضد هذه الولاية".

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أنه تم فتح تحقيقات جنائية للاشتباه في محاولة إلحاق ضرر جسدي خطير وخرق السلام وإلحاق أضرار بالممتلكات، من بين جرائم أخرى مشتبه بها.