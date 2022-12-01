صندوق النقد يرفع تقديراته للمساعدات المالية لأوكرانيا إلى 5 مليارات دولار شهريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفعت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي تقديرات المساعدات المالية الخارجية التي تحتاجها أوكرانيا خلال الشهور المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجيفا القول "نحن نتحدث الآن عما بين 3 و5 مليارات دولار شهريا خلال العام المقبل"، مضيفة أن هذه التقديرات تزيد عن الحد الأقصى للتقديرات السابقة.

قالت جورجيفا في أكتوبر الماضي إن أوكرانيا التي تعرضت بنيتها التحتية للدمار بسبب الحرب الروسية الحالية ستحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار شهريا.

وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام الدول المانحة بتقديم المساعدات مقدما حتى يمكن دعم أوكرانيا خلال شهور فصل الشتاء.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في تصريحات سابقة إن الهجمات العسكرية الروسية المكثفة على منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال أكتوبر الماضي، أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 39% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في حين ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انكماشا بنسبة 30% سنويا.

كان الاقتصاد قد انكمش خلال سبتمبر الماضي بنسبة 35% وهي نفس نسبة الانكماش خلال أغسطس الماضي.