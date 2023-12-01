تفاصيل نقل مقر الكاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أمس الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة باتريس موتسيبي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويقضي البروتوكول إنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقى لكرة القدم ونقله من مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته نحو 20 فدان شمال منطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وتتولى شركة العاصمة الإدارية بناء المقر الجديد للكاف.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والاتحاد الافريقي لكرة القدم، من أجل الاستمرار لحرص مصر على استضافة مقر الاتحاد الافريقي، وفي ظل مساعي الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بهدف توفير كل أشكال الدعم والرعاية لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية ورفع مكانتها العالمية، وذلك مع التطور الذي تشهده البنية الرياضية المصرية والإمكانيات في كل المجالات الإدارية واللوجيستية والفنية والإدارية والبشرية المملوكة في مصر، خاصة الاتحادات الرياضية القارية.